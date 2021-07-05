Футбольний клуб «Карпати: зі втечею Петра Димінського історія змінилася

ЛЬВІВ – Футбольний клуб «Карпати», заснований у Львові в 1963 році, наразі є брендом міста. Але сьогодні є всі шанси його втратити через фінансові інтереси групи людей.

Проблеми у команді почалися після втечі у 2017 році одного з власників клубу, місцевого олігарха Петра Димінського, проти якого порушена кримінальна справа і якого підозрюють у вчиненні смертельного ДТП.

Однак торік колишні футболісти і ветерани львівського футболу об’єднались і заснували новий клуб «Карпати» у Львові при фінансовій підтримці місцевого бізнесу.

У списку учасників чемпіонату України у Другій лізі 2021–2022 років, який стартує в кінці липня, відсутня львівська команда «Карпати», яка має кількадесятилітню історію, а ще борги, відсутність бази, не вельми втішні перспективи. Ба більше того, команда не пройшла атестацію і, по суті, існує на папері.

Але у цьому турнірі візьмуть участь інші аматорські «Карпати», створені торік у Львові футболістом Андрієм Тлумаком і ветеранами клубу за гроші місцевого підприємця. Відтак на сьогодні у Львові є дві однойменні футбольні команди.

Радянські «Карпати»

Історія футбольного клубу «Карпати» у Львові розпочалася у 1963 році. Радянська влада вирішила створити нову команду у місті, де на той час був армійський футбольний клуб СКА «Львів». Комуністи пояснювали, що створюють цивільну футбольну команду, але їм важливо було змістити активних людей і мислячих людей із політики на футбол. Бо у цей період шістдесятницький рух набував популярности. Шістдесятники творили альтернативну національну культуру, яка виходила поза межі радянської, організовували вечори, літературні читання. Це все не подобалось радянській владі і почалися арешти та переслідування шістдесятників.

Втім, футбольний клуб із його фанами не вписувались у радянську партійну ідеологію. У 70-х роках «Карпати» (Львів) були єдиною командою у Вищій лізі СРСР, в якій розмовляли українською мовою, а ще з трибун під час матчів львівської команди звучала «Червона рута». У 1982 році, буцімто через труднощі у фінансуванні двох клубів «Карпати» і СКА «Львів», їх об’єднали в армійську СКА «Карпати.

Тоді український тренер Валерій Лобановський сказав: «Ліквідація команди «Карпати» – катастрофа футболу у всьому західному регіоні республіки. Мине не одне десятиліття, перш ніж зрозуміють увесь трагізм такого об’єднання». Наприкінці 80-х львівська команда показала найгірші результати.

Наприкінці 80-х, коли почалися демократичні мітинги у Львові, відродження УГКЦ, львів’яни заговорили і про відновлення народної команди «Карпати». У 1989 році у Москві було підписано відповідне свідоцтво. Серед тих, хто повернувся у львівську команду був футболіст Степан Юрчишин.

Справа відродження «Карпат» була дуже потужна

«Ми грали у різних командах. Тоді було піднесення, бо «Карпат» не було і хотіли вболівальники їхнього відновлення. Ми вирішили повернутись і підняти «Карпати». Не було грошей, але сама справа відродження «Карпат» була дуже потужна. Мали проблеми, але з честю вийшли. Ми їздили на численні матчі. Я був футболіст, капітан команди, потім головним тренером», – говорить Степан Юрчишин.

Почалась українська історія львівського клубу «Карпати», який виступав у Вищій лізі України з першого сезону 1992 року. Найкращим результатом було третє місце у сезоні 1997–1998 років. У 1999 році Степан Юрчишин був головним тренером львівських «Карпат». У 90-і роки клуб «Карпати» фінансували різні люди.

Два олігархи і «Карпати»

У 2001 році відкрилась інша сторінка в історії львівського футбольного клубу, яку називають олігархічною. Тоді команду купив місцевий олігарх, народний депутат четвертого скликання, ексвласник телеканалу «ЗІК» Петро Димінський. Половину прав на команду він продав компанії Krisal Holdings LTD, яку пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським. Відтак 50% ТзОВ «Клуб професійного футболу «Карпати» належить компанії «Mendil Limited» (пов’язують із Петром Димінським), яка зареєстрована на Британських Віргінських островах, а інші 50% – ще одній офшорній компанії – Krisal Holdings LTD.

За різними даними, Krisal Holdings LTD вклала протягом 5 років 35 мільйонів євро. Були певні вимоги щодо розвитку клубу. За неофіційною інформацією, не всі зобов’язання виконані. З 2015 року Krisal Holdings LTD перестала фінансувати футбольну команду.

Петро Димінський востаннє був присутній на матчі своєї команди наприкінці серпня 2017 року. Кількома днями раніше, 18 серпня 2017 року, на автодорозі Львів – Краківець водій автомобіля Mercedes-Benz S65 скоїв ДТП, внаслідок якого загинула 31-річна жінка. Це спричинило великий резонанс. Охоронець Димінського Андрій Борщ взяв на себе відповідальність, що буцімто він перебував за кермом автомобіля. 22 серпня Петро Димінський вилетів зі Львова до Женеви (Швейцарія). У цей день слідство отримало докази, що за кермом автомобіля, що збив на смерть жінку, був не охоронець Димінського. У 2019 році розслідування призупинено у зв’язку з розшуком підозрюваного Димінського.

Від часу втечі Петра Димінського футбольний клуб «Карпати» переживає занепад. Минулого року новим власником «Карпат» став Олег Смалійчук, нині кінцевий бенефіціар Mendil Limited, який працював футбольним агентом «Карпат», у 2017 році Петро Димінський довірив йому управління клубом. Минулого року клуб «Карпати» розмістив на своєму сайті офіційне звернення до Krisal Holdings LTD щодо фінансування в наступному сезоні і компанії запропонували передати чи продати частину своїх прав на футбольний клуб, вказавши, що Mendil Limited готова погасити старі борги.

Співвласник «Карпат» Олег Смалійчук, пояснюючи подальшу долю клубу, зазначив: «Розумію роздратування вболівальників «Карпат» такою тишею з нашої сторони. Але не переживайте, ми всі працюємо для того, щоб у Львові були лише одні «Карпати» – чесний клуб з прозорою економікою». Смалійчук пообіцяв розказати подробиці через тиждень, але цей термін минув і жодних уточнень.

Сергій Болотніков, директор із стратегічного розвитку «Карпат», відмовився говорити Радіо Свобода про ситуацію з футбольним клубом.

Нічого не коментуємо

«Нічого не коментуємо, всі кроки щодо команди вирішуються. Сьогодні-завтра, не знаю, стане відомо, як саме існуватимуть «Карпати». Мусимо завершити цей процес і оголосимо», – сказав він.

Футбольний клуб «Карпати»-2020

Тим часом, допоки співвласник Олег Смалійчук думає, як бути з футбольним клубом «Карпати», інший однойменний клуб зі Львова потрапив у список Другої ліги. Тренером команди працює колишній футболіст Андрій Тлумак, а директором – Степан Юрчишин. Цей футбольний клуб у 2020 році заснувало підприємство «Західний Буг», зокрема львівський бізнесмен Володимир Матківський.

Андрій Тлумак, який 200 матчів зіграв за «Карпати», розповів Радіо Свобода, що колишні гравці «Карпат», ветерани хочуть відновити народний клуб «Карпати» на зразок 1989 року.

Захотіли відродити «Карпати»

«Народний клуб «Карпати», який був відновлений у 1989 році, став залежним від двох олігархів. Якби він розвивався, ми б не сторювали свій клуб. Ми розуміли, що клуб, який належить двом олігархам, зникає, що там багато боргів і тому знайшлись люди з львівського бізнесу, які захотіли відродити «Карпати». Ми робили клуб на основі ветеранів «Карпат», а це гравці, які у 1969 році вигравали Кубок СРСР. Це покоління, яке в 1998 році вигравало третє місце. І моє покоління, це ті, які грали в «Карпатах». Ми просимо фанатів і вболівальників підтримки і приходити на матчі», – каже тренер «Карпат» Андрій Тлумак.

Степан Юрчишин також підтримує нову команду «Карпати», яка матиме сучасну базу неподалік Львова.

Не так просто цей герб взяти

«Так накерували двоє, що вболівальники не вірять, тому ми знову організували команду. Ми зробимо все для того, щоб команда повернулася в Прем’єр-лігу. Ми хочемо відновити «Карпати», грати на стадіоні «Україна», мати старий герб із левом. Але це питання вирішують наші юристи, бо ж є два господарі старого клубу «Карпати» – Димінський і Коломойський. Тому це питання – важке. Нюансів багато, не так просто цей герб взяти», – говорить Степан Юрчишин.

Чи вдасться у Львові відродити народний футбольний клуб «Карпати» з відкритими правилами гри на полі і поза ним? Це запитання наразі без відповіді.