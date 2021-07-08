УЄФА відкрив справу проти Англії через вболівальників, які світили лазером в обличчя голкіперу Данії

Європейський футбольний союз розслідуватиме низку інцидентів на матчі півфіналу чемпіонату Європи між збірними Англії та Данії.

Зокрема увагу чиновників привернув епізод, коли перед пенальті англійські вболівальники направили лазер в обличчя воротарю збірної Касперу Шмейхелю.

Також розслідуватимуть запускання все тими ж англійськими фанами феєрверків під час виконання національних гімнів.

Збірна Англії перемогла збірну Данії у півфіналі «Євро-2020» з рахунком 2:1. У фіналі англійцям протистоятиме збірна Італії.