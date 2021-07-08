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УЄФА відкрив справу проти Англії через вболівальників, які світили лазером в обличчя голкіперу Данії

Збірна Англії перемогла збірну Данії у півфіналі «Євро-2020»

Європейський футбольний союз розслідуватиме низку інцидентів на матчі півфіналу чемпіонату Європи між збірними Англії та Данії.

Зокрема увагу чиновників привернув епізод, коли перед пенальті англійські вболівальники направили лазер в обличчя воротарю збірної Касперу Шмейхелю.

Також розслідуватимуть запускання все тими ж англійськими фанами феєрверків під час виконання національних гімнів.

Збірна Англії перемогла збірну Данії у півфіналі «Євро-2020» з рахунком 2:1. У фіналі англійцям протистоятиме збірна Італії.

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