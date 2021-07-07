Євро-2020: Англія та Данія зіграють у другому півфіналі

На лондонському стадіоні «Вемблі» 7 липня визначиться другий фіналіст чемпіонату Європи з футболу. О 22:00 за Києвом розпочнуть протистояння команди Англії та Данії.

На відміну від першого півфіналу, в якому букмекери не були певні щодо фаворита, в матчі Англія – Данія фахівці вважають кращими шанси родоначальників футболу. Коефіцієнт на перемогу англійців складає близько 1,7, на нічию в основний час – 3,75, на перемогу данців – 5,8.

У поєдинку, який розпочався 6 липня, переможця визначила лише серія пенальті, в якій італійці виявилися влучнішими за іспанців. Основний час та овертайм переможця не виявили – 1:1.