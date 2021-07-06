На Євро-2020 відбудеться перший півфінал

На чемпіонаті Європи з футболу 6 липня відбудеться перший півфінальний поєдинок. У Лондоні на стадіоні «Вемблі» зіграють команди Італії та Іспанії.

У чвертьфіналі італійці в основний час вибили з турніру одного з фаворитів – команду Бельгії (2:1). Натомість іспанці лише в серії пенальті довели перевагу над дисциплінованою командою Швейцарії – 120 хвилин ігрового часу переможця не виявили (1:1).

Букмекери вважають дещо вищими шанси збірної Італії, коефіцієнт на її перемогу в основний час становить близько 2,5, на нічию – 3,25, на виграш іспанців – 3,15.

7 липня другий фіналіст Євро-2020 визначиться в протистоянні команд Англії та Данії.

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