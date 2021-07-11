Футбол: Італія перемагає у фіналі і стає чемпіоном Євро-2020

Збірна Італії перемогла у фіналі Чемпіонату Європи з футболу УЄФА. Матч на стадіоні Вемблі в Лондоні завершився з рахунком 1:1 в основному часі, серія пенальті завершилася з рахунком 3:2 на користь італійців.

Рахунок відкрив захисник англійців Люк Шоу на 2 хвилині, але італійці зрівняли рахунок у другому таймі завдяки голу Леонардо Бонуччі на 67-й.

Відтак основний час завершився внічию, у додатковому часі також жодна з команд не здобула переваги. Результат визначила серія пенальті – італійці перемогли з рахунком 3:2.

Для Англії це був її перший фінал в чемпіонатах Європи. Востаннє Італія перемагала на Євро один раз – у 1968 році.