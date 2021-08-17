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Виконком УАФ засідатиме щодо призначення головного тренера збірної 17 серпня – пресслужба

На початку серпня про відставку з посади головного тренера збірної України оголосив Андрій Шевченко

Засідання виконавчого комітету Української асоціації футболу щодо питання тренерського штабу збірної відбудеться 17 серпня. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода керівник пресслужби УАФ Ярема Городчук.

«Сьогодні о 16:00 відбудеться засідання виконкому», – повідомив Городчук.

В УАФ кілька разів переносили оголошення нового наставника національної команди.

На початку серпня про завершення роботи на посаді головного тренера збірної України оголосив Андрій Шевченко, головним досягненням якого став вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Український наставник клубу «Аль-Айн» Сергій Ребров наголосив, що «був би радий» очолити національну футбольну команду, однак наразі має контракт з клубом.

Раніше Реброва називали одним з претендентів на посаду головного тренера національної збірної з футболу. Зокрема про це заявляв Мирон Маркевич.

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