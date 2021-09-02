«Аль-Джазіра»: в аеропорту Кабула завтра поновлять внутрішні рейси

Представник афганської цивільної авіації повідомив телеканалу «Аль-Джазіра», що аеропорт Кабула скоро знову запрацює.

«Внутрішні рейси почнуться завтра (3 вересня), міжнародні – пізніше», – зазначив він.

Щоб швидше відновити роботу аеропорту, влада Катару у середу, 1 вересня, прислали літак з технічним персоналом. У Досі вважають, що закриття кабульського аеропорту після виведення американських військ може створити серйозні стратегічні та гуманітарні проблеми.

Цю позицію підтримує і Туреччина, яка також планує надати технічну підтримку в цьому питанні «Талібану».

За відкриття аеропорту виступили і європейські країни, в тому числі Німеччина, Нідерланди і Велика Британія. Міністр закордонних справ останньої – Домінік Рааб – заявив, що з квітня його країна евакуювала близько 17 000 британських і афганських громадян і готова надати притулок тим, хто все ще залишається в Афганістані і перебуває під загрозою.

Крім перельотів відновляться і грошові перекази: компанія Western Union оголосила, що відновить свої послуги в Афганістані і з 3 по 17 вересня відмовиться від комісій.

За даними Світового банку, грошові перекази афганців, які проживають за кордоном, минулого року склали майже 789 млрд доларів, і мають вирішальне значення для економіки країни.

Таліби зайняли Кабул 15 серпня. Американці та їхні союзники організували масштабну евакуацію з Афганістану західних дипмісій та цивільних осіб, в тому числі афганців, які побоювалися репресій з боку «Талібану». Всього вивезли понад 120 тисяч осіб.