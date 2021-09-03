ЄС буде взаємодіяти з талібами заради мирних громадян Афганістану – Боррель

Євросоюз буде взаємодіяти з рухом «Талібан» заради підтримки мирного населення в Афганістані. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

За словами дипломата, діалог з талібами не означає визнання їхньої влади. «Це оперативна взаємодія», – зазначив Боррель на неформальній зустрічі глав МЗС Євросоюзу.

Боррель підкреслив, що ЄС буде підтримувати контакти з талібами відповідно до зобов’язань нового афганського уряду, що Афганістан не служитиме для експорту тероризму в інші країни, а також в країні поважатимуть права жінок і свободу ЗМІ. Крім іншого «Талібан» має гарантувати можливість виїзду з країни всім бажаючим.

Брюссель готовий повернути свою місію в Кабул, якщо новий уряд створить умови в сфері безпеки, зазначив дипломат.

Сьогодні ж стало відомо, що раду управління Афганістаном очолив лідер політичного крила «Талібан» Абдул Гані Барадар, повідомляє Reuters з посиланням на джерела близькі до талібів.

У 1980-х роках Барадар воював в загонах моджахедів проти прорадянського уряду. Після захоплення влади талібами в 1996 році він займав високі посади в уряді. У лютому минулого року Барадар поставив свій підпис під угодою зі Сполученими Штатами у Катарі. Домовленості між іншим передбачали виведення військ США і переговори між «Талібаном» та афганським урядом.

Таліби захопили Кабул 15 серпня. Президент Афганістану Ашраф Гарі покинув країну. У період свого попереднього правління в Афганістані, з 1996 по 2001 рік, «Талібан» дотримувався суворої версії шаріату. В країні були обмежені багато політичних права, основні свободи, перш за все жорсткі правила діяли щодо жінок та дівчаток. Зараз таліби заявляють, що будуть дотримуватися прав людини, але чимало афганців кажуть, що довіряти ісламістам не можна. У свою чергу афганські жінки повідомляють про утиски та порушення своїх прав з боку ісламістів.