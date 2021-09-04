Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Спецпризначенець ГУР МО про евакуаційну місію в Кабулі: «Найкраще в очах врятованої людини»

Евакуйовані з Афганістану, яких знайшли і привели на територію аеропорту в Кабулі спецпризначенці ГУР МО. Україна, аеропорт Бориспіль, 22 серпня 2021 року

Група військових Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснила спецоперацію з розшуку в охопленому хаосом Кабулі та супроводження до аеропорту для евакуації з Афганістану громадян України та співробітників міжнародних організацій. Про це написало багато закордонних ЗМІ. Радіо Свобода поговорило з одним із спецпризначенців, який безпосередньо брав участь у порятунку людей.

Україна здійснила загалом шість авіарейсів для евакуації людей із Афганістану, вивізши близько 160 громадян України, а також громадян інших держав. Як пояснювали українські посадовці, не всі українці змогли дістатися на летовище, тож літаки брали до евакуації й інших людей. Останні три з цих рейсів вилетіли з Кабулу 28 серпня і прибули до Києва вранці 29-го. Загалом, посадовці кажуть про 600-700 евакуйованих із Афганістану.

Про те, як розшукують громадян Україні в охопленому хаосом Кабулі, Радіо Свобода розповів один із учасників евакуаційної місії ГУР МО.

Контрольно-пропускний пункт в аеропорту Кабула. 21 серпня 2021 року
Контрольно-пропускний пункт в аеропорту Кабула. 21 серпня 2021 року

– На те, що вам вдалося зробити, відреагувала світова преса. Чому, як ви думаєте?

– До подій у Кабулі, і до того, що відбувалося в Кабульському аеропорту, була прикута увага усього світу. За периметром летовища, який контролювали військовослужбовці НАТО, творився повний хаос.

Величезна кількість наляканих людей, які фактично взяли в облогу аеропорт. Крик: когось грабують, хтось загубився. Антисанітарія. Постійна загроза вибухів, терактів. У самому місті, яке контролює «Талібан», чуються постріли.

Контрольно-пропускний евакуаційний пункт у міжнародному аеропорту Кабула. Афганістан, 26 серпня 2021 року
Контрольно-пропускний евакуаційний пункт у міжнародному аеропорту Кабула. Афганістан, 26 серпня 2021 року

Але ми, щоб розшукати людей, яких мали евакуювати, вирішили вийти за периметр – вийти за територію аеропорту.

Ті, з ким ми домовилися про те, де і коли ми їх маємо забрати, часто просто не могли дістатися до домовленого місця. Тому нам доводилося декілька разів виходити, знаходити людей і приводити чи привозити їх в аеропорт.

Більше ніхто такого не робив тоді – ніхто не виходив пішки для пошуку своїх громадян. Контингент коаліційних сил, який перебував у аеропорту, за його межі не виходив. Тому, мабуть, так і зреагувала закордонна преса.

– Ті, кого вам тоді вдалося знайти і евакуювати, описують ситуацію словом – «пекло», кажуть, що бачили кров, чули вибухи і відчули на собі дію сльозогінного газу.

– Так, було непросто.

Щоб цих людей знайти, спочатку МЗС і Державна міграційна служба складали списки. Потім для пошуку і координації створювалися групи в соціальних мережах. А тоді вже ми розшукували цих людей або поблизу летовища, або в самому Кабулі.

Найперше ми мали знайти наших громадян та членів їхніх родин. При можливості допомагали також громадянам із країн-партнерів – із країн ЄС, із Великої Британії.

Коли ми доправляли тих, кого знайшли, за першу лінію периметру (а їх кілька) аеропорту, тоді ми ще раз ретельно перевіряли документи, проводили повний огляд усіх і вже тоді направляли людей до літака.

Емоції у тій ситуації треба було контролювати, але якби ви бачили очі людей, які усвідомлювали, що вони нарешті врятовані з того «пекла». Це найкраще!

– Що, на вашу думку, вам дало можливість виконати на такому рівні евакуаційну місію?

– Добра підготовка самої операції, довіра і злагодженість всередині групи, яка здійснювала місію і досвід, отриманий у бойових діях на Донбасі.

Події в Кабулі теж дуже повчальний досвід.

– Ви працювали разом із військами НАТО під час евакуації в Кабульському аеропорту? Це теж своєрідний обмін досвідом в екстремальних умовах?

Після 2014 року і ми вже можемо когось чомусь навчити

– Так, це можливість побачити інших в дії. А вчитися треба завжди. Однак, думаю, що після 2014 року і ми вже можемо когось чомусь навчити.

– Скільки вам років?

– Скажімо так (сміється): за тридцять. І ще я на гітарі грати вмію...

– В Афганістані ще є українські громадяни. МЗС каже, що евакуаційна місія продовжуватиметься...

– Наскільки я знаю, то ситуація, окрім усього іншого, ще ускладнюється тим, що скласти списки дуже важко. Однак, Україна робить дуже багато.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

  • Зображення 16x9

    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG