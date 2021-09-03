Україна зробить усе необхідне для евакуації своїх громадян із Афганістану – Єрмак

Україна зробить усе необхідне для евакуації українських громадян, які все ще залишаються в Афганістані і прагнуть його залишити, заявив голова офісу президента України Андрій Єрмак.

Як сказав він агентству «Інтерфакс-Україна», наприкінці серпня з Кабулу були вивезені всі українці, які на той момент зв’язалися з проханням про евакуацію.

«На сьогодні складаються нові списки українських громадян, які змогли вийти на зв’язок пізніше. Триває робота для підготовки їхньої евакуації. Наразі це може бути ще складніше, ніж тиждень тому, але Україна зробить усе необхідне», – заявив Єрмак.

«Готуються літаки для додаткових рейсів», – додав він.

Аеропорт Кабулу, через який здійснювали евакуації до 31 серпня, того дня перейшов під контроль фундаменталістського ісламістського руху «Талібан», який перед тим захопив контроль майже над усім Афганістаном. Тоді ж аеропорт припинив роботу, але таліби намагаються відновити її, зокрема за підтримки фахівців із Катару. За повідомленнями, летовище має почати роботу найближчими днями – спершу для внутрішніх рейсів, а потім і для міжнародних.

Серед інших варіантів розглядали можливість евакуювати українців із Афганістану через кордон сусідніх країн або гуманітарну місію за допомогою інших держав, які мають вплив у регіоні.

Україна здійснила загалом шість авіарейсів для евакуації людей із Афганістану, вивізши близько 160 громадян України, а також громадян інших держав – загалом, за різними повідомленнями понад 600 чи й понад 700 осіб. Як пояснювали українські посадовці, не всі українці встигали дістатися на летовище, тож літаки брали до евакуації й інших людей.

Як повідомляли українські посадовці, станом на 31 серпня – 1 вересня у списках на евакуацію перебували близько 200 громадян України. За повідомленнями, в це число входять і члени родин українських громадян, і може також ітися й про негромадян України, які мають українські візи чи інші документи на право в’їзду.

Зв’язок із громадянами України, які ще бажають евакуюватися з Афганістану, координує посольство України в Таджикистані й за сумісництвом в Афганістані, що працює в Душанбе.

Його телефон +992-372-35-84-12, електронна пошта emb_tj@mfa.gov.ua, фейсбук https://www.facebook.com/ukr.embassy.tj/

Оперативна служба посольства – виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України – працює за телефоном +992-900-00-65-20.