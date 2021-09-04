На відео без дати, яке передивилося агентство Reuters, «хаммери» з прапорами талібів стоять на гірських вершинах поблизу міста Гульбахор у провінції Капіса. Місцезнаходження було перевірене шляхом порівняння географічних даних і супутникових знімків із пейзажами на відео. Аналіз положення сонця в момент зйомок також показав, що відео, швидше за все, було зняте близько полудня за місцевим часом, хоча дату перевірити не вдалося. Щоб відзначити перемогу, таліби запустили ввечері залпи святкової стрілянини по всій столиці. Але колишній віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех, один із лідерів опозиції, спростував ці твердження. «Немає ніяких сумнівів у тому, що ми перебуваємо в складній ситуації. Ми зазнаємо вторгнення талібів, але ми утримали позиції, ми чинили опір», – сказав він у відеозверненні, опублікованому в мережі Twitter журналістом BBC World. Син Салеха, Ебадулла, також заперечував, що Панджшерська ущелина захоплена, відправивши повідомлення «Ні, це неправда». Фронт національного опору Афганістану повідомив у твітері про загибель за чотири дні боїв за Панджшерську долину 350 бойовиків руху «Талібан». Представник Фронту національного опору Афганістану Алі Назарі стверджує, що велика група талібів опинилася в оточенні на північному сході долини. За його словами, «у них закінчуються боєприпаси, і зараз вони обговорюють умови того, щоб здатися», – кінець цитати. (Відео Reuters)



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