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Останній оплот опору талібів: як проходять підготовку бійці Панджшера

Бійці, які заприсяглися чинити опір правлінню талібів в Афганістані, готуються до боротьби в останньому районі країни, в повному обсязі контрольованому фундаменталістським ісламістським угрупуванням «Талібан». Долина Панджшер у горах Гіндукушу відома як бастіон опору. Ця область уже понад століття відбивається від окупації різних загарбників. У провінції в основному проживають етнічні таджики, а таліби – переважно пуштуни.

Серед борців проти талібів у долині – члени місцевих ополчень і колишні співробітники сил безпеки Афганістану. Вони є частиною Фронту національного опору (ФПО), очолюваного Ахмадом Масудом, сином Ахмада Шаха Масуда, який боровся і проти радянських військ, і проти «Талібану» в 1980-х і 1990-х роках.
Члени опору беруть участь у навчаннях 24 серпня в районі Абдуллах Хіл округу Дара провінції Панджшер
1 Члени опору беруть участь у навчаннях 24 серпня в районі Абдуллах Хіл округу Дара провінції Панджшер
Сувора Панджшерська долина славиться своїм природним захистом. Вона так і не була захоплена ні радянськими військами, ні талібами в більш ранніх конфліктах. Зараз Панджшер &ndash; єдина з 34 провінцій Афганістану, яку не контролюють таліби
2 Сувора Панджшерська долина славиться своїм природним захистом. Вона так і не була захоплена ні радянськими військами, ні талібами в більш ранніх конфліктах. Зараз Панджшер – єдина з 34 провінцій Афганістану, яку не контролюють таліби
Ахмад Масуд &ndash; лідер Фронту національного опору. Він син відомого польового командира афганського антирадянського опору Ахмада Шаха Масуда, який також воював проти талібів в 1990-х і початку 2000-х років. Він був убитий терористами-смертниками &laquo;Аль-Каїди&raquo; 20 років тому. На цій світлині Ахмад Масуд виступає в своєму будинку в Базараке, провінція Панджшер, Афганістан, 5 вересня 2019 року
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Ахмад Масуд – лідер Фронту національного опору. Він син відомого польового командира афганського антирадянського опору Ахмада Шаха Масуда, який також воював проти талібів в 1990-х і початку 2000-х років. Він був убитий терористами-смертниками «Аль-Каїди» 20 років тому.

На цій світлині Ахмад Масуд виступає в своєму будинку в Базараке, провінція Панджшер, Афганістан, 5 вересня 2019 року
Масуд заявляє, що в Панджшері зібралися тисячі &laquo;готових до боротьби&raquo; озброєних людей &nbsp;
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Масуд заявляє, що в Панджшері зібралися тисячі «готових до боротьби» озброєних людей
 
Це місцеві ополченці і колишні солдати афганської армії, які відступили в Панджшер. Як повідомляється, вони відступили зі зброєю, сотнею автомобілів &laquo;Хаммер&raquo; і бронетехнікою, а також п&#39;ятьма військовими вертольотами
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Це місцеві ополченці і колишні солдати афганської армії, які відступили в Панджшер. Як повідомляється, вони відступили зі зброєю, сотнею автомобілів «Хаммер» і бронетехнікою, а також п'ятьма військовими вертольотами
Панджшер розташований на північ від Кабула. 22 серпня таліби вимагали від Ахмада Масуда протягом чотирьох годин здати регіон, інакше членів опору пообіцяли &laquo;покарати&raquo;. Масуд відкинув ультиматум і відмовився від капітуляції
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Панджшер розташований на північ від Кабула. 22 серпня таліби вимагали від Ахмада Масуда протягом чотирьох годин здати регіон, інакше членів опору пообіцяли «покарати». Масуд відкинув ультиматум і відмовився від капітуляції
23 серпня представники руху &laquo;Талібан&raquo; заявили, що направили сотні бійців у провінцію Панджшер, оскільки &laquo;місцеві державні чиновники відмовилися передати&raquo; владу мирним шляхом. Офіційний представник руху &laquo;Талібан&raquo; Забіхула Муджахід заявив, що бойовики оточили цей район &nbsp;
7 23 серпня представники руху «Талібан» заявили, що направили сотні бійців у провінцію Панджшер, оскільки «місцеві державні чиновники відмовилися передати» владу мирним шляхом. Офіційний представник руху «Талібан» Забіхула Муджахід заявив, що бойовики оточили цей район
 
Інший лідер опору &ndash; колишній віце-президент Афганістану Амрулла Салех. Раніше він оголосив себе легітимним главою держави і закликав чинити опір талібам. 48-річний Салех, уродженець Панджшера, користується широкою підтримкою населення в провінції
8 Інший лідер опору – колишній віце-президент Афганістану Амрулла Салех. Раніше він оголосив себе легітимним главою держави і закликав чинити опір талібам. 48-річний Салех, уродженець Панджшера, користується широкою підтримкою населення в провінції
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В інтерв&#39;ю телекомпанії &laquo;Аль-Арабія&raquo; Масуд-молодший заявляв, що готовий до переговорів і компромісу з &laquo;Талібаном&raquo;, щоб уникнути протистояння. Він закликав сформувати широкий уряд національної єдності за участю талібів. Однак, якщо вони відмовляться від діалогу, війна неминуча, додав він
10 В інтерв'ю телекомпанії «Аль-Арабія» Масуд-молодший заявляв, що готовий до переговорів і компромісу з «Талібаном», щоб уникнути протистояння. Він закликав сформувати широкий уряд національної єдності за участю талібів. Однак, якщо вони відмовляться від діалогу, війна неминуча, додав він
Члени опору на навчаннях у провінції Панджшер, 24 серпня 2021 року
11 Члени опору на навчаннях у провінції Панджшер, 24 серпня 2021 року
За непідтвердженими даними, до опору в Панджшері підключаються &laquo;тисячі&raquo; ополченців, в основному це, очолювані Яром Мохаммадом Дустумом, етнічні узбеки. Яр Мохаммад Дустум &ndash; син польового командира узбецького походження Абдулли Рашида Дустума, який два десятиліття тому очолював війська проти &laquo;Талібану&raquo; і згодом обіймав високі урядові посади
12 За непідтвердженими даними, до опору в Панджшері підключаються «тисячі» ополченців, в основному це, очолювані Яром Мохаммадом Дустумом, етнічні узбеки. Яр Мохаммад Дустум – син польового командира узбецького походження Абдулли Рашида Дустума, який два десятиліття тому очолював війська проти «Талібану» і згодом обіймав високі урядові посади
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Багато жителів Панджшера сподіваються на те, що їхній опір талібам пошириться і на сусідні провінції Бадахшан, Баглан, Капіса, Парван і Тахар, де більшість населення становлять етнічні таджики
14 Багато жителів Панджшера сподіваються на те, що їхній опір талібам пошириться і на сусідні провінції Бадахшан, Баглан, Капіса, Парван і Тахар, де більшість населення становлять етнічні таджики
У минулому радянські війська так і не змогли увійти в Панджшер через запеклий опір під проводом Ахмада Шаха Масуда. Це єдина афганська провінція, яка ніколи не була захоплена будь-якою зовнішньою силою за останні чотири десятиліття війни в цій країні
15 У минулому радянські війська так і не змогли увійти в Панджшер через запеклий опір під проводом Ахмада Шаха Масуда. Це єдина афганська провінція, яка ніколи не була захоплена будь-якою зовнішньою силою за останні чотири десятиліття війни в цій країні
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