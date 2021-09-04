Останній оплот опору талібів: як проходять підготовку бійці Панджшера

Бійці, які заприсяглися чинити опір правлінню талібів в Афганістані, готуються до боротьби в останньому районі країни, в повному обсязі контрольованому фундаменталістським ісламістським угрупуванням «Талібан». Долина Панджшер у горах Гіндукушу відома як бастіон опору. Ця область уже понад століття відбивається від окупації різних загарбників. У провінції в основному проживають етнічні таджики, а таліби – переважно пуштуни.

Серед борців проти талібів у долині – члени місцевих ополчень і колишні співробітники сил безпеки Афганістану. Вони є частиною Фронту національного опору (ФПО), очолюваного Ахмадом Масудом, сином Ахмада Шаха Масуда, який боровся і проти радянських військ, і проти «Талібану» в 1980-х і 1990-х роках.