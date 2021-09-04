Таліби застосували сльозогінний газ і стріляли в повітря, щоб розігнати акцію жінок у Кабулі

Бойовики «Талібану» застосували сльозогінний газ і здійснили попереджувальні постріли в повітря в той час, коли десятки жінок провели акцію протесту в центрі Кабула 4 вересня, вимагаючи рівних прав.

Щонайменше одна жінка зазнала травм під час другої такої демонстрації в Кабулі за останні два дні.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як у жінки йде кров із рани на голові.

Останні два дні афганські жінки проводили акції протесту в контрольованому талібами Кабулі, виступаючи за свої права і вимагаючи рівності, справедливості й демократії. Подібний мітинг відбувся на початку цього тижня і в західному місті Герат.

4 вересня активістки влаштували акцію протесту біля президентського палацу і тримали транспаранти з написом «Ми не жінки 90-х».

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, що понад десятку афганських жінок протистоять озброєні таліби. Видно було, як жінки кашляють, що свідчить про застосування сльозогінного газу. Інші жінки сказали, що їх били.

Радикальне угруповання стверджує, що буде поважати права жінок, відповідно до свого тлумачення ісламського вчення.

Один із лідерів руху «Талібан» Шер Мохаммад Аббас Станекзай 31 серпня заявив ВВС, що не думає, що жінки будуть призначені на керівні посади в уряді талібів уряді, але додав, що вони відіграватимуть певну роль.

«Талібан» заявив, що жінки зможуть продовжувати свою освіту й працювати поза домом, у чому їм відмовляли раніше, коли бойовики востаннє були при владі з 1996 по 2001 рік, але таліби також пообіцяли запровадити шаріат, або ісламське право.

Тим часом, кореспондент ВВС повідомив, що натрапив на салон краси, власник якого сказав, що йому наказали зафарбувати жіночі обличчя на вітрині.