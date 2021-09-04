Афганістан: в останньому регіоні, який не здався талібам, тривають бої

У Панджшерській долині, останньому регіоні Афганістану, де таліби, що взяли контроль над країною, зіткнулися з опором опозиційних груп та залишків афганської армії, 4 вересня повідомляють про свіжі бої.

Джерела «Талібану» 3 вересня повідомили агентству Reuters, що вони захопили територію, де базуються головні противники талібів, очолювані Ахмадом Масудом, але це заперечили сили опору.

Один із лідерів опору, Амрулла Салех, 4 вересня визнав, що ситуація – складна, але, за його словами, «опір триває і триватиме». Його відеозвернення цитує агентство AFP.

Тим часом, повідомляють, що таліби у Кабулі стріляли у повітря ввечері 3 вересня, щоб відсвяткувати досягнення під час боїв у Панджшері. Медики 4 вересня повідомили про щонайменше двох загиблих і 12 поранених внаслідок стрілянини.

Представник «Талібану» Забігулла Муджагід у твіттері розкритикував стрілянину в повітря і закликав бойовиків негайно припинити це.

Бойові дії в Панджшері тривають на тлі новин, що таліби близькі до оголошення уряду, склад якого можуть назвати вже 4 вересня.

Таліби увійшли в столицю Афганістану Кабул 15 серпня, зайняли президентський палац і оголосили про майже повний контроль над територією країни. Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну.