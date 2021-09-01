Через закриття аеропорту Кабула тисячі афганців рушили до кордонів

Тисячі людей зібралися на кордонах Афганістану після того, як із виведенням військ США завершилася масова евакуація людей з країни, владу в якій захопили таліби.

На контрольно-пропускному пункті Торхам із Пакистаном 1 вересня зібралася велика кількість людей на афганському боці кордону. За словами очевидців, тисячі афганців також рушили до прикордонного поста Іслам-Кала з Іраном.

Сполучені Штати і їхні союзники з 14 до 31 серпня евакуювали понад 123 тисячі людей з Кабула. Але десятки тисяч афганців з групи ризику залишилися неевакуйованими.

1 вересня Велика Британія заявила, що веде переговори з талібами щодо забезпечення «безпечного проходу» з Афганістану для британських громадян (близько 250 осіб) та афганців, які залишаються всередині країни.

За повідомленнями, спеціальний представник прем’єр-міністра Боріса Джонсона по Афганістану Саймон Гасс зустрічається з представниками «Талібану» в столиці Катару Досі.

Британський уряд заявив, що відправить 15 «фахівців з кризового реагування» до Пакистану, Узбекистану і Таджикистану, щоб допомогти британським дипломатам, які працюють над поверненням британців (перекладачів і найнятих Лондоном афганців) до Великобританії.

Рада Безпеки ООН закликала «Талібан» дозволити безпечний вихід з країни тим, хто хоче покинути Афганістан. Бойовики пообіцяли дозволити афганцям покинути країну або ж повернутися в неї.

«Талібан» оголосив «амністію» всім афганцям, які працювали з іноземними військами, заявивши про переговори з «усіма фракціями», щоб досягти угоди про майбутній уряд. Однак у багатьох повідомленнях йдеться, що по всій країні відбуваються таємні страти і обшуки по домівках тих, хто працював з міжнародними групами або попереднім урядом.

«Талібан» оголосив про перемогу в Афганістані після виведення військ США 31 серпня, бойовики увійшли в аеропорт Кабула.