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Британія веде прямі переговори з талібами для вивезення з Афганістану своїх громадян

Представники «Талібану» біля військового літака через день після виведення американських сил з аеропорту Кабула, Афганістан, 31 серпня 2021 року

Велика Британія веде прямі переговори з «Талібаном», щоб гарантувати «безпечний вихід» своїх громадян і громадян союзників, що залишилися в Афганістані, де владу захопили таліби.

Британський уряд повідомив інформаційним агентствам, що направив спеціального представника прем’єр-міністра Саймона Ґасса до Дохи, Катар, для зустрічі з представниками «Талібану».

Багато лідерів талібів жили в Катарі після того, як 20 років тому вони були вигнані з Афганістану силами під проводом США.

Британський прем’єр Боріс Джонсон зазнав тиску в той час, як критики стверджують, що багато афганців, які допомагали західним чиновникам, могли залишитися в Афганістані й перебувають під загрозою помсти від талібів.

Представник уряду сказав, що Ґасс «зустрічається з вищими представниками «Талібану», щоб підкреслити важливість безпечного виїзду з Афганістану для громадян Великої Британії і тих афганців, які працювали» з британським урядом.

30 серпня США завершили виведення військових з Афганістану після 20-річного перебування там.

Британія завершила свою місію 28 серпня після евакуації понад 15 тисяч людей з Афганістану за два тижні, відколи таліби взяли країну під контроль.

«Талібан» пообіцяв дозволити афганцям виїхати і повернутися в країну, але ці заяви піддають сумнівам.

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По всій Європі афганські біженці отримали тимчасовий притулок після втечі від режиму талібів (фотогалерея)

По всій Європі афганські біженці отримали тимчасовий притулок після втечі від правління талібів
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