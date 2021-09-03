Співзасновник «Талібану» Барадар очолить новий уряд Афганістану – ЗМІ

Засновник і політичний лідер «Талібану» мулла Абдул Гані Барадар, якого вважають відносно поміркованим у фундаменталістському ісламістському русі, очолить новий уряд Афганістану, повідомляє агентство Reuters із посиланням на кілька джерел.

Джерела повідомили, що мулла Мохаммад Якуб, син засновника і духовного лідера«Талібану» мулли Мохаммада Омара, та Шер Мохаммад Абас Станекзай, член політичного офісу талібів у Досі, обіймуть керівні посади в уряді.

Представник «Талібану» сказав агентству AFP, що оголошення про нову адміністрацію відбудеться не раніше ніж 4 вересня.

Зараз «Талібан» перетворює військову вертикаль влади на організаційну структуру державного управління Афганістаном – після того, як понад два тижні тому таліби захопили контроль над більшою частиною країни, і через кілька днів після повного виведення військ США, що завершило їхню 20-річну присутність в Афганістані.

Багато провідних країн світу чекають, чи будуть дії адміністрації талібів відповідати її обіцянкам бути поміркованішими порівняно з попереднім періодом при владі у 1996-2001 роках.

Легітимність нової адміністрації в очах міжнародних донорів й інвесторів матиме вирішальне значення для підірваної економіки Афганістану, який бореться з посухою і руйнуваннями через конфлікт, що забрав життя приблизно 240 тисяч афганців.