Євросоюз міркує над створенням військ швидкого реагування після евакуації з Кабулу

Міністри оборони країн Європейського Союзу зібралися 2 вересня на зустріч у Словенії, щоб обговорити підсумки виведення західних військ із Афганістану. За результатами зустрічі вони домовилися переглянути пропозицію створити збройний підрозділ швидкого реагування на 5 тисяч людей.

«Час будувати сильнішу оборону Євросоюзу. Згодом буде пізно. Це – повідомлення, з яким я прийшов на неформальну зустріч міністрів оборони», – сказав голова військового комітету ЄС генерал Клаудіо Граціано.

Цей комітет складається з очільників систем оборони держав-членів блоку.

За словами Граціано, події в Афганістані, а також на Близькому Сході доводять, що «зараз час діяти, починаючи зі створення європейських сил швидкого реагування, які зможуть показати волю Союзу діяти як глобальний стратегічний партнер».

Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив у Словенії, що сили швидкого реагування повинні бути частиною спроб ЄС розбудувати свою загальну систему оборони.

«Іноді трапляються події, які каталізують історію, дають проривний поштовх, і я думаю, що Афганістан – один із таких випадків», – сказав він.

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Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер сказала, що урок з Афганістану полягав у тому, що Євросоюз «може діяти більш незалежно». Водночас вона підкреслила: «дуже важливо, щоб ми не діяли як альтернатива НАТО та американцям».

Зусилля Євросоюзу зі створення сил швидкого реагування були паралізовані вже більше десяти років. Існують сумніви щодо того, чи стане політичної волі залучити такі сили. У 2007 році блок створив систему з підрозділів рівня батальйонів розміром у 1 500 військовослужбовців, але їх ніколи не залучали через розбіжності.

Сполучені Штати та їхні союзники евакуювали з Кабула понад 122 тисячі осіб з 14 серпня. Евакуація почалася за день до того, як таліби повернули контроль над країною через 20 років усунення їх від влади вторгненням США у 2001 році.