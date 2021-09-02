Українські військові показали відео, як рятували афганців біля аеропорту в Кабулі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило відеозаписи зі спецоперації, в перебігу якої українські військові врятували наприкінці серпня групу афганців, які прагнули евакуації, але не могли дістатися на летовище в Кабулі.

Рятувальну операцію здійснили співробітники ГУР МО, мовиться в повідомленні, за сприяння Міністерства закордонних справ України і за підтримки офісу президента України. «Серед евакуйованих були громадяни України, громадяни інших держав, у тому числі представники ООН, члени правозахисних організацій, співробітники видань Global Mail (очевидно, малася на увазі Globe and Mail – ред.), USA today, Washington post, Stars and stipes та інші, а також люди, що співпрацювали із коаліційним контингентом», – мовиться в повідомленні.

«Незважаючи на те, що Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані, нам вдалося досягнути приголомшеного (саме так у тексті! – ред.) результату – Україна посіла 8-е місце за кількістю евакуйованих осіб серед європейських країн – евакуйовано понад 700 осіб», – заявили в ГУР. За інфографікою ГУР і МЗС, усього евакуацію здійснювали своїми силами 12 європейських країн.

За словами військових, для того, щоб знайти і безпечно забрати людей із евакуаційного списку, спецпризначенці ГУР пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. «На таке ризиковане рішення не наважувалася жодна з інших евакуаційних місій, бо зона за територією аеропорту вже була під контролем бойовиків «Талібану». Проте саме такий підхід дозволив у стислий період знайти і забрати максимально можливу кількість людей, узгоджених на евакуацію», – додали в ГУР.

30 серпня один із провідних щоденників Канади The Globe and Mail розповів, як спецпризначенці України врятували в Кабулі його афганського перекладача й перекладачів канадської армії та інших структур країни разом із їхніми родинами, які не могли дістатися в аеропорт для евакуації.

За повідомленням газети, українські спецпризначенці пішки вийшли за територію аеропорту в місто, щоб узяти під охорону й ескортувати до воріт летовища два мікроавтобуси з 19 афганцями, які не могли без цього подолати останні 600 метрів шляху.

Із летовища їх разом із іншими людьми вивезли українським військово-транспортним літаком до пакистанського Ісламабаду, звідки чартерним пасажирським літаком доправили до Києва з проміжною посадкою в Баку, пише газета.

За її словами, операцію порятунку цих людей здійснили вранці 27 серпня – наступного дня по тому, як із Афганістану вилетів останній канадський евакуаційний літак – у координації між газетою, українськими військовими і офісом президента України Володимира Зеленського.

Перед тим провалилися ще три спроби вивезти цих людей – дві намагалися організувати канадські військові і ще одну Державний департамент США. Але ці операції виходили з того, що ці люди мали самі змогти дістатися до визначених пунктів збору вже біля аеропортівських воріт, а це на практиці було неможливо.

Українська ж операція вдалася саме тому, що спецпризначенці України самі пішки вийшли в місто, щоб знайти цих людей і супроводити їх до аеропорту. І, як пише газета, евакуйовані кажуть, що були вражені тим, що українські військові пішли на ризик, щоб урятувати їх, а канадські й американські військові цього не зробили.

Згадані афганці мають документи про дозвіл на в’їзд до Канади, і очікується, що ближчим часом вони вилетять туди з Києва.

Раніше, 30 серпня, в ГУР МО вже наводили дані, що Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб; про «понад 700» евакуйованих говорив 31 серпня і радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Вони не називали джерело цієї цифри.

Перед тим, 29 серпня, в МЗС заявляли про «понад 650» евакуйованих. При цьому, коли підсумувати повідомлення про прибулих українськими евакуаційними рейсами, число вивезених ними з Афганістану становить 616 чи 620.

Україна здійснила загалом шість авіарейсів для евакуації людей із Афганістану, вивізши близько 160 громадян України, а також громадян інших держав. Як пояснювали українські посадовці, не всі українці встигали дістатися на летовище, тож літаки брали до евакуації й інших людей. Останні три з цих рейсів вилетіли з Кабулу 28 серпня і прибули до Києва вранці 29-го.

Як заявляв 31 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, в Афганістані лишається ще близько 200 громадян України, які просять про евакуацію. Як випливає з інших заяв, у це число, найімовірніше, входять і члени родин українських громадян, і негромадяни України, які мають українські візи чи інші документи на право перебування в Україні.

За словами Подоляка, «чи справді ці люди громадяни України або мають зв’язок із нашою країною – всі дані перевіряються, аналізуються, щоб знайти шляхи виходу для тих, кого потрібно забрати». Він припустив, що, можливо, їх евакуюють через кордон сусідніх країн або гуманітарну місію за допомогою інших держав, які мають вплив у регіоні.