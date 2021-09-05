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Папа Римський закликав країни світу приймати афганців, які тікають від влади талібів

Папа Римський Франциск, 5 вересня 2021 року

Папа Римський Франциск закликав країни світу приймати біженців із Афганістану, де рух талібів захопив владу після падіння міжнародно визнаного уряду в Кабулі.

Понтифік, очевидно, маючи на увазі обмеження талібами освіти дівчат, також сказав, що сподівається, що «молоді афганці здобудуть освіту, яка є важливою для розвитку людства». «У ці хвилини потрясінь, коли афганці шукають притулку, я молюся за найвразливіших серед них», – сказав папа Франциск сотням людей на площі Святого Петра 5 вересня.

Сполучені Штати та інші держави-члени НАТО евакуювали з Кабула десятки тисяч афганців, яким загрожують репресії талібів. Евакуація повітряним шляхом закінчилася 30 серпня. Але в Афганістані все ще залишаються десятки тисяч інших людей, які перебувають під загрозами. Вони намагаються втекти в сусідні Пакистан та Іран, звідки деякі сподіваються потрапити до Європи.

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