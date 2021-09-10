Байден анонсував обов’язкову вакцинацію, викликавши критику республіканців

Президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував обов’язкову вакцинацію, яка може зачепити 100 мільйонів американків. Виступаючи в Білому домі 9 вересня, Байден розкритикував близько 80 мільйонів співгромадян, які досі не щепилися попри те, що вакцини доступні вже кілька місяців, а захворюваність росте через штам «дельта».

«Ми були терплячі. Але нам уривається терпець, а за вашу відмову довелося платити всім нам», – заявив президент США.

Нові правила передбачатимуть, що роботодавці, які мають понад 100 працівників, повинні зобов’язати їх вакцинуватися або щотижня тестуватися на коронавірус. За оцінками Білого дому, це вплине на понад 80 мільйонів людей, які працюють у приватному секторі. За недотримання вимог компанії можуть оштрафувати.

Ще один пункт плану з протидії пандемії – обов’язкова вакцинація для федеральних співробітників та їхніх контрагентів. Раніше вони могли регулярно тестуватися замість щеплення. Ці заходи покривають понад 7 мільйонів працівників, деякі з них можуть бути звільнені, якщо не вакцинуються.

Ці кроки негайно викликали критику Республіканської партії, яка заявила, що президент виходить за межі своїх повноважень. Республіканський національний комітет заявив, що позиватиметься до адміністрації Байдена, аби запобігти обов’язковій вакцинації.

«Як багато американців, я за вакцини і проти зобов’язань. Чимало маленьких підприємств та працівників не мають ресурсів, щоб боротися з антиконституційними діями та авторитарними наказами Байдена, але, коли його наказ набуде чинності, РНК подасть позов, аби захистити американців та їхні свободи», – заявила голова Комітету Ронна Макденіел.

У відповідь на критику Байден заявив, що «йдеться не про свободу чи особистий вибір».

«Йдеться про захист себе та людей навколо. Людей, з якими ви працюєте. Людей, про яких ви дбаєте, яких любите. Моя робота як президента – захищати всі американців», – додав він.

Президент також вимагає вакцинуватися у 17 мільйонів працівників охорони здоров’я у закладах, які отримують бюджетне фінансування за програмою для людей із низьким рівнем доходу та літніх. Обов’язкове щеплення передбачене також для вчителів та співробітників освітніх програм, які фінансуються на федеральному рівні.

Байден також закликав всі штати запровадити обов’язкову вакцинацію для співробітників шкіл – крок, до якого деякі органи місцевої влади вже вдалися. Крім того, він вимагає від великих розважальних закладів та стадіонів дозволяти вхід за умови негативного тесту на COVID-19 або підтвердження вакцинації.

Адміністрація Білого дому планує пропонувати бустерні щеплення пізніше цього місяця через побоювання, що ефективність вакцини знижується з часом або менш потужна проти штаму «дельта».

За даними Центру контролю за захворюваннями, наразі повністю вакциновані 62% американців. Від коронавірусної хвороби загинули 654 тисяч громадян США. Кількість смертей та госпіталізованих зросла через поширення штаму вірусу «дельта».