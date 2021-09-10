За добу в Україні вакцинували від COVID-19 понад 173 тисячі людей – МОЗ

Протягом доби 9 вересня в Україні вакцинували від коронавірусної хвороби понад 173 тисячі людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Новий рекорд щеплень за добу! 173 615 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 9 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 67 042 людини, повністю імунізовані – 106 573 людини», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, протягом доби працювали 1 010 мобільних бригад, 2 977 пунктів для щеплення та 337 центрів вакцинації.

Загалом від початку кампанії з вакцинації щеплення отримали 5 789 254 людини. З них першу дозу отримали – 5 789 252 людини, повністю імунізовані – 4 618 573 людини, з них двоє за кордоном.