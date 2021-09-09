МОЗ перегляне норму щодо 80% вакцинованих освітян – Кузін

Міністерство охорони здоров’я України має намір переглянути норму щодо роботи закладів освіти за 80% вакцинованих педагогів у «жовтій», «помаранчевій» і в «червоній» зонах, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю медичному експерту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерині Булавіновій.

«Зараз норма про вакцинацію 80% персоналу шкіл переглядається, ми розуміємо, що часу, який ми виділили на вакцинацію педагогів, попри механізм роботи мобільних бригад чи вакцинальні пункти на території навчальних закладів, недостатньо, педагоги вакцинуються повільними темпами. Тому зараз ми цю норму будемо трохи полегшувати. Полегшення полягатиме в тому, що у «жовтій» і «помаранчевій» зонах ми будемо рахувати 80% вакцинованих першою дозою вакцини», – сказав він.

За словами Кузіна, у «червоній» зоні школи зможуть працювати не дистанційно за умови 80% вакцинованих двома дозами вчителів.

Головний санлікар закликав вчителів вакцинуватися активніше і висловив сподівання, що батьки чинитимуть певний тиск у цьому питанні.

За даними МОЗ, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу – 5 722 210 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 512 000 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.