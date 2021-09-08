В разі повернення карантинних обмежень МОЗ планує полегшити їх для вакцинованих – Ляшко

Захворюваність в Україні зростає, проте нові антиепідемічні обмеження можуть бути полегшені для тих, хто отримав одну або дві дози вакцини від коронавірусної хвороби. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на засіданні уряду 8 вересня.

Як зазначив Ляшко, епідситуація в Україні «прогнозовано погіршується».

«Ми маємо перевищення загальнонаціонального індикатора позитивних тестів серед усіх протестованих, бачимо тенденції до збільшення госпіталізації пацієнтів із COVID-19. При цьому ситуація наразі не є критичною, в основному стрибки зміни в індикаторах пояснюються законом малих чисел, коли зміни в абсолютних цифрах показують великі зміни у відносних», – сказав міністр.

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Він запропонував «наблизити якість життя вакцинованого населення проти COVID-19 до звичного», посилаючись на практику країн Європи та Сполучених Штатів. За словами Ляшка, цього тижня МОЗ разом із іншими міністерствами почало працювати над змінами до карантинних норм.

«Зокрема, передбачаємо, що більшість обмежень, які передбачені в жовтому та червоному рівнях епідемічної небезпеки, не будуть застосовуватися в разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів або різних сфер економіки. При цьому для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для червоного потрібен буде повний курс щеплення», – пояснив він.

Ляшко навів приклад закладів освіти: при жовтому рівні епідеміологічної небезпеки вони зможуть працювати, якщо принаймні 80% педагогів матимуть сертифікат про вакцинацію принаймні однією дозою.

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Водночас, нагадав він, подібні заходи набудуть чинності за тиждень після того, як відповідну постанову розгляне уряд, після чого питання запровадження жовтого рівня матиме розглянути національна комісія з техногенної небезпеки та надзвичайних ситуацій. До того часу всі заклади працюють за правилами зеленого рівня.

«Але хотів би наголосити, що COVID-19 стає пандемією невакцинованих. Все більше й більше захворювань виникає саме серед невакцинованого населення і саме невакциновані інфіковані потрапляють до лікарень і тяжкість перебігу коронавірусної хвороби в них протікає значно складніше», – застеріг Ляшко.

Він закликав українців вакцинуватися, аби запобігти ускладненням.

Раніше Ляшко повідомив, що в Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень від коронавірусної інфекції нового типу.

За добу 7 вересня зафіксовано 2772 нові підтверджені випадки цієї коронавірусної хвороби.