Чому частина українських медиків чинить спротив вакцинації?

Понад 9 мільйонів щеплень зроблено в Україні від початку кампанії з вакцинації проти коронавірусної хвороби, звітує Міністерство охорони здоров’я. Нині більш ніж 50% медичних працівників, які входять до пріоритетних груп, отримали щеплення, заявив у інтерв’ю Радіо Свобода голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій. У порівнянні з лікарями з європейських країн це невелика цифра, кажуть експерти. Чому медики не виявляють активність у питанні щеплень, або ж гірше – агітують відмовлятись від вакцинації, зֹֹ’ясовувало Радіо Свобода.

46-річна Олена (ім’я змінено – ред.) працює медсестрою в одному з лікувальних закладів Дніпропетровської області. Жінка відмовилась щепитися навесні, коли вакцинували медичних працівників, не робитиме цього і нині. Про це вона розповіла у розмові з Радіо Свобода, при цьому вона зауважила, що її думку поділяє більшість колективу.

«Я утримуюсь поки від щеплення. На «коронавірус» хворіла, рівень антитіл у мене високий, значить, захист маю. А щодо вакцин, то маю певні побоювання – чи надійні вони, все ж таки небагато часу пройшло, як їх винайшли. Ми розмовляли з колегами, то лише одиниці готові робити щеплення», – каже жінка.

В чому причина?

В Україні склалась парадоксальна ситуація: медики – це люди, які на власному прикладі мають заохочувати пацієнтів щепитися. Натомість деякі з них самі потребують інформаційної підтримки або ж налаштовані радикально проти вакцинації, стверджує у коментарі Радіо Свобода інфекціоніст, фахівець з питань імунізації Федір Лапій.

Є лікарні, де щеплення отримали 95% працівників, а є такі, де вакциновано всього 10–15%

«Те, що ми увійшли в пандемію з таким здобутком, дає про себе знати. Добре, що більше від половини медичних працівників в Україні вакцинувалися. Проте маємо таку строкату картину, що є лікарні, де щеплення отримали 95% працівників, а є такі, де вакциновано всього 10–15%», – розповідає імунолог.

Федір Лапій називає дві основні причини того, що в Україні медичні працівники або пасивно, або агресивно ставляться до вакцинації:

Відсутність довіри до влади. Люди, які працюють в системі охорони здоров’я, їй же не довіряють. Така ситуація, на думку експертів, зумовлена тим, що впродовж тривалого часу інтересами медиків нехтували.

Люди, які працюють в системі охорони здоров’я, їй же не довіряють. Така ситуація, на думку експертів, зумовлена тим, що впродовж тривалого часу інтересами медиків нехтували. Безграмотність медичних працівників. Медична освіта в Україні законсервована в старих радянських формах, зауважує Федір Лапій, і в такій ситуації держава зустріла пандемію.

Серед медиків-лідерів думок є багато людей з академічною освітою, але вони є абсолютними невігласами в питаннях вакцинації

«Медикам бракує знань, а серед медиків-лідерів думок є багато людей з академічною освітою, але вони є абсолютними невігласами в питаннях вакцинації», – наголошує він.

«У моєму оточенні антивакцинаторів немає», – зауважує у розмові з Радіо Свобода лікарка-інфекціоністка з Чернівців Ольга Кобевко. Але вона знає випадки, коли сімейні лікарі закликали своїх пацієнтів не колоти вакцину.

«Люди прислухаються до думки лікарів, а як же інакше. Тут важливими є також думки авторитетних медиків. У мене викликає подив, коли я читаю повідомлення про професорку, яка займається інфекційними захворюваннями, яка розуміє розподіл антитіл в організмі, і з вуст якої звучить теза про те, що можна не вакцинуватися тим, хто переніс захворювання. Насправді в часи пандемії мова йде про злочинні речі. Дуже складно працювати в «червоній зоні» і знати, що люди не вакциновані. Від початку пандемії у моїх колег кардинально помінялась думка щодо вакцинації. Багато хто з них щепились саме зараз на хвилі масової вакцинації», – розповідає Ольга Кобевко.

Як подолати?

За словами Кобевко, на тлі тотальної корумпованості в Україні спаплюжені вчені ступені і звання заслужених лікарів. Молоді лікарі-практики радше дивляться в бік світової медицини, ніж спираються на досвід вітчизняних медичних авторитетів.

Від початку пандемії у моїх колег кардинально помінялась думка щодо вакцинації

«Багато сучасних молодих спеціалістів, які володіють англійською, можуть отримувати і поглиблювати свої знання з цілого спектру наукових авторитетних видань. Є дослідження світових університетів, які вивчають це питання. Головне, щоб у наших медиків було бажання цікавитись такими речами. Мене неприємно дивує, чому частина моїх колег, які закінчували медичні виші, заперечують доказову медицину», – наголошує лікарка.

Ще один важливий момент, на якому наголошує лікарка, – це масовані антивакцинувальні атаки, які поширюються зазвичай із російських сайтів. Це робота для правоохоронних органів. Вони мають перешкоджати появі таких ресурсів, які є джерелом дезінформації для українців, каже вона.