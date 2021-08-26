В Україні зростає кількість інфікованих штамом «дельта» – Кузін

В Україні поступово зростає кількість інфікованих штамом коронавірусу «дельта». Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За його словами, якщо 5 серпня підтверджених випадків інфікування штамом «дельта» становила 147, то вже 20 серпня вона сягнула 520.

Втім, вважає Кузін, ця тенденція «не має заскочити Україну зненацька». Він запевнив, що протягом літа система охорони здоров’я готувалася до можливих викликів нової хвилі пандемії.

Наразі 96 відсотків підготовлених для хворих з COVID-19 ліжок забезпечені киснем, поінформували у МОЗ.

«Лабораторна мережа оснащена всіма витратними матеріалами для виявлення коронавірусу. По всій країні сформований запас тестів на понад 2 млн досліджень та 2,3 млн експрес-тестів на визначення антигену. У вересні очікується постачання реагентів для проведення 4 мільйонів ПЛР досліджень та 2,8 млн швидких тестів на визначення антигену. Була також оновлена система відстеження контактних осіб, завдяки чому вона стала набагато оперативнішою», – мовиться у повідомленні.

Зазначається також, що вже у наступному кварталі штам «дельта» методом ПЛР-тестування зможуть діагностувати на рівні областей.

«Зараз система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, спричиненої «Дельта» штамом коронавірусу. Але пам’ятайте, що звичайні профілактичні заходи (носіння масок, миття рук, використання антисептиків, дотримання фізичної дистанції) зможуть захистити вас та ваших рідних від інфікування COVID-19, а вакцинація – убезпечить від важкого перебігу хвороби, госпіталізації чи смерті від COVID-19», – заявив головний санлікар.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 278 171 людина, померли – 53 566.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.