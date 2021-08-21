В Україні виявили 1732 нових випадки COVID-19

В Україні за минулу добу виявили 1732 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 104 дитини та 32 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу, за даними МОЗ, госпіталізували 616 людей, 763 – одужали, 38 – померли.

Протягом доби зробили тестувань: методом ПЛР – 27 444, ІФА – 8426, експрес-тестами – 20 019.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли майже 2,3 мільйона людей, 53 432 – померли.