У США пропонуватимуть бустер-щеплення вакцинованим Pfizer та Moderna

Представники системи охорони здоров’я Сполучених Штатів заявили 18 серпня, що людям, які вакцинувалися від COVID-19 препаратами Pfizer/BioNtech і Moderna, пропонуватимуть повторні дози для посилення імунітету.

Таке рішення ухвалили після того, як дослідження показали, що ефективність вакцини для запобігання легким і помірним випадкам захворювання знижується з часом. Чиновники вказали на три таких дослідження, які вказуються на зниження імунітету, набутого завдяки цим двом препаратам. При цьому Pfizer і Moderna є найпопулярнішими в США.

При цьому ці вакцини, за висновками дослідників, досі ефективні для запобігання важким перебігам захворювання, які вимагають госпіталізації. Але чиновники з медичної сфери вважають, що бустер-щеплення можуть допомогти зіграти на випередження проблеми.

«Ми стурбовані тим, що цей патерн зниження, який ми зараз спостерігаємо, триватиме у подальші місяці, що може призвести до послаблення імунітету від важкої хвороби, госпіталізації та смертей», – заявив головний хірург США Вівек Мерті.

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Влада рекомендувала людям отримувати третю вакцину Pfizer або Moderna через вісім місяців після отримання другої вакцини. Бустер-щеплення стануть доступними у США 20 вересня.

Люди, які отримали одноразову вакцину від Johnson&Johnson, також, ймовірно, потребуватимуть додаткових щеплень. Але для запровадження такої рекомендації науковцям потрібно більше даних.

Минулого тижня представники охорони здоров’я США рекомендували щеплення для деяких людей з ослабленою імунною системою, в тому числі онкохворих та людей, що потребували пересадки органів.

Проти надання третіх доз виступає Всесвітня організація охорони здоров’я, вказуючи на те, що ще не всі країни отримали доступ до вакцин, щоб надати своїм громадянам навіть перші дозі.

Натомість американська влада заявила, що бустер-щеплення необхідні на тлі сплеску штаму «дельта», який призвів до збільшення кількості щоденних випадків так, що семиденне середнє значення зросло до 142 тисяч хворих попри те, що половина відповідного населення повністю вакцинована.

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Чиновники також підкреслили, що Сполучені Штати будуть продовжувати надсилати вакцини в інші країни.

«Ми чітко усвідомлюємо нашу відповідальність в обох напрямках, і ми повинні зробити все можливе, щоб захистити людей тут, вдома, усвідомлюючи, що подолання епідемії у всьому світі буде ключовим», – сказав Мерті.

Представники Білого дому заявили, що США пожертвували 115 мільйонів доз 80 країнам – більше, ніж усі інші країни разом узяті. Сполучені Штати мають достатню кількість вакцини, щоб безкоштовно розповсюджувати бустер-щеплення для своїх громадян та продовжувати надсилати вакцину в інші країни.

Ізраїль вже пропонує щеплення для посилення імунітету від коронавірусної хвороби людям старше 50 років, щоб контролювати свій сплеск штаму «дельта». А європейські медичні регулятори сказали, що розмовляють з розробниками вакцин щодо цієї ідеї.