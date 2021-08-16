1 вересня освітній процес ніхто не скасовуватиме при будь-якому рівні епіднебезпеки – МОН

Скасування освітнього процесу в закладах освіти з 1 вересня не буде, повідомила пресслужба Міністерсва освіти і науки України. Такою заявою відомство відреагувало на повідомлення у деяких ЗМІ.

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформація в соціальних мережах щодо скасування освітнього процесу в закладах освіти з 1 вересня є недостовірною. Зазначимо, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет нещодавно наголосив, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме. Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) та діти продовжуватимуть навчання», – йдеться в повідомленні.

З початком пандемії COVID-19 освітній процес не лише в Україні, але й у світі адаптували під ситуацію, в залежності від захворюваності на нову коронавірусну хворобу. Школярі і студенти періодично вимушені навчатися дистанційно.