Шкарлет назвав причину падіння якості освіти в Україні

Переведення значної частини навчального процесу в режим онлайн негативно вплинуло на якість освіти, про що свідчать результати контрольних оцінювань, визнав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Навіть зрізи наші після того, як ми ввели «Всеукраїнську школу онлайн», грудневий і квітневий, показали, що якість освіти в цілому по державі приблизно впала на 8%, але вже трішки вирівнюється за рахунок того, що є певні еталонні уроки, і вчителі користуються ними, щоб побудувати освітню траєкторію у ввірених класах в рамках тих стандартів, які вже записані і анонсовані», – сказав міністр.

Від березня 2020 року у зв’язку з пов’язаними з пандемією карантинними обмеженнями значна частина навчального процесу в українських школах була переведена в режим онлайн.