Шкарлет: Президент сказав, хоча б для найкращих – зарплату 4000$

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет дуже обережний як в оцінках, так і у висловлюваннях. Каже, що хоча з запровадженням дистанційних занять якість освіти впала на 8%, в освіті не все так погано і дякує вчителям за їхню працю. Що міністр думає про 8-годинний робочий день для вчителів і дисертацію Киви? Коли очікувати на підвищення зарплатні педагогам і якою вона буде в президентському університеті майбутнього? А ще в «Суботньому інтерв’ю» міністра освіти і науки Сергія Шкарлета для Радіо Свобода – про освіту для дорослих, захист дисертацій і багато іншого.