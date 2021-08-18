У Новій Зеландії запровадили локдаун через перший за пів року спалах COVID-19

Нова Зеландія оголосила локдаун після першого за шість місяців спалаху COVID-19, викликаним штамом «Дельта».

Як повідомив уряд країни 18 серпня, кількість заражень зросла до семи і, як очікують, продовжить зростати.

17 серпня загальнонаціональний карантин оголосили щонайменше на три дні, а в Окленді та Короманделі – принаймні на сім днів.

Прем’єр-міністр Джасінда Ардерн заявила 18 серпня, що кількість заражень штамом «Дельта» може зрости після того, як інфіковані люди побували у церкві, школі, казино й лікарні.

Ардерн додала, що стратегія країни полягала на ліквідації вірусу, а не просто стримуванні. «Так, «Дельта» становить більшу загрозу, але ті самі інструменти, які працювали раніше, знову спрацюють, якщо ми будемо дотримуватися правил», – сказала вона.

В Австралії Новий Південний Уельс, до якого входить Сідней, повідомив про рекордні 633 нові зараження, незважаючи на жорсткі обмеження в країні.

Сідней перебуває під локдауном вже майже два місяці, тоді як карантин у всьому штаті оголосили на вихідних.

Нова Зеландія, як і Австралія мали одну з найуспішніших реакцій на пандемію COVID-19.