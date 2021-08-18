Папа Франциск закликав робити щеплення від COVID як «прояв любові»

Папа Римський Франциск 18 серпня закликав людей робити щеплення від COVID-19, наголосивши, що це дає надію на припинення пандемії.

«Слава Богу і роботі багатьох, тепер у нас є вакцини, які захищають нас від COVID-19», – заявив понтифік у відеозверненні.

Папа Римський зауважив, що вакцинація – «простий, але дієвий спосіб просування загального блага і турботи один про одного, особливо про найбільш вразливих».

«Я молю Бога, щоб кожен міг внести свою маленьку піщинку, свій власний маленький жест любові», – додав Франциск.

Сам понтифік був вакцинований ще у березні.

До заклику Папи приєдналися кардинали та архієпископи з США, Бразилії, Сальвадору, Гондурасу, Мексики і Перу.