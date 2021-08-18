За добу в Україні виявили 1447 хворих на COVID-19, померли 40 людей

В Україні за минулу добу виявили 1447 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 104 дитини та 38 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу, за даними МОЗ, госпіталізували 677 людей, 712 – одужали, 40 – померли.

Протягом доби зробили тестувань: методом ПЛР – 27 053, ІФА – 9 171, експрес-тестами – 24 430.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 336 – померли.