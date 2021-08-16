В Україні за добу зробили понад 50 тисяч щеплень від COVID-19

В Україні за добу зробили щеплення від COVID-19 зробили 51 058 людям, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 31 675 людей, повністю імунізовані – 19 393 тисячі.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 722 695 людей. Одну дозу отримали 4 722 693 людини, повністю щеплені – 2 738 073. Загалом проведено понад 7,4 мільйона щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.