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Економіка України знову перебуває у стані рецесії – Bloomberg

Національний банк прогнозував зростання ВВП на 3,8 відсотка протягом 2021 року

Економіка України знову перейшла у стан рецесії на тлі наслідків пандемії та підвищення облікової ставки Національним банком України для уникнення інфляції, повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з попередніми даними, опублікованими в понеділок, валовий внутрішній продукт у другому кварталі скоротився на 0,8 відсотка з урахуванням сезонних коливань після падіння на 1,2 відсотка у попередні три місяці. У річному обчисленні ВВП завершив більш ніж річне скорочення, збільшившись на 5,4 відсотка, хоча й не досяг прогнозів деяких аналітиків стосовно зростання на 7,3 відсотка.

Хоча ситуація з COVID-19 в Україні здається стабілізувалася, країна проводить одну з найповільніших у Європі вакцинальних кампаній, вакцинувавши лише 6 відсотків населення, пише Bloomberg. В подальшому це може впливати на можливості зростання економіки.

Національний банк прогнозував зростання ВВП на 3,8 відсотка протягом 2021 року, проте попереджав, що можливий місячний локдаун через поширення вірусу штаму «дельта» може скоротити цей показник на 0,6 відсотка.

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