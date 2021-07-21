Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Економіст: Різке зростання інфляції переважно тимчасове, але таки може зашкодити (відео)

Економіст: Різке зростання інфляції переважно тимчасове, але таки може зашкодити (відео)
Embed
Економіст: Різке зростання інфляції переважно тимчасове, але таки може зашкодити (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:09 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У час, коли деякі економіки знову відкриваються після обмежень через пандемію, багато країн постали перед різким зростанням інфляції. У США червень став місяцем найшвидшого зростання споживчих цін за 13 років. Європа теж зазнає різких зростань цін.

Росте інфляція і в Україні – темпами, вищими, ніж прогнозували офіційно. Зокрема, за даними Національного банку України, в травні і червні споживча інфляція склала в річному вимірі 9,5%, базова інфляція в червні прискорилася до 7,3% порівняно з 6,9% в травні (в річному вимірі), ціни на споживчі товари продовжували зростати. В інтерв’ю скайпом для Радіо Свобода Ґейбрієл Маті (Gabriel Mathy), професор економіки Американського університету в Вашингтоні, пояснює деякі чинники, що спричинили нинішню тенденцію. (Відео: Марґот Бафф, RFE/RL)

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG