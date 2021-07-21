Росте інфляція і в Україні – темпами, вищими, ніж прогнозували офіційно. Зокрема, за даними Національного банку України, в травні і червні споживча інфляція склала в річному вимірі 9,5%, базова інфляція в червні прискорилася до 7,3% порівняно з 6,9% в травні (в річному вимірі), ціни на споживчі товари продовжували зростати. В інтерв’ю скайпом для Радіо Свобода Ґейбрієл Маті (Gabriel Mathy), професор економіки Американського університету в Вашингтоні, пояснює деякі чинники, що спричинили нинішню тенденцію. (Відео: Марґот Бафф, RFE/RL)
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