НБУ підвищив облікову ставку до 8%

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних, повідомила у четвер пресслужба регулятора.

«В умовах суттєвішого посилення фундаментального інфляційного тиску це є необхідним для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань. У першому півріччі 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п., але відхилення було більшим, ніж передбачалося, через дію як тимчасових, так і фундаментальних факторів. У червні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця (9,5%), але була вищою за квітневий прогноз Національного банку (9,2%). З одного боку, така динаміка значною мірою зумовлювалася тимчасовими факторами – зростанням світових цін на продовольство та енергоресурси. З іншого, – суттєвіше посилився фундаментальний інфляційний тиск», – йдеться в повідомленні НБУ.

Регулятор додає: інфляція вже найближчим часом незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці 2021 року й повернеться до цілі 5% у другому півріччі 2022 року.

«З огляду на стрімке зростання світових цін та подальше відновлення попиту Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2021 році з 8% до 9,6%. Після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю та корегуванню глобальних цін на енергоносії. Посилення монетарної політики Національного банку, зокрема підвищення облікової ставки та згортання антикризових монетарних заходів, також дасть змогу утримати під контролем інфляційні очікування та поступово позначиться на послабленні фундаментального інфляційного тиску», – вказано в повідомленні.

Національний банк залишив прогноз зростання реального ВВП незмінним – на рівні близько 4% у 2021-2023 роках.