Австралія і Нова Зеландія поновлюють деякі обмеження через збільшення кількості хворих на COVID-19

Влада Австралії закрила на карантин Сідней після виявлення понад 30 нових хворих на COVID-19, з них у частини – штам вірусу «Дельта». Цей штам, вперше виявлений у Індії, діагностували в сіднейському районі Бонді Біч минулого тижня.

Прем’єрка штату Новий Південний Вельс, столицею якого є місто, Ґледіс Берджиклян оголосила, що до нових обмежень входить заборона на виїзд за межі міста без нагальної потреби та масові зібрання. Вони діятимуть протягом тижня.

Влада не стала закривати заклади харчування і дозволить події на стадіонах за умови заповненості трибун до 50%.

«Я знаю зі свого досвіду… що є певний ступінь втоми та апатії через протидію вірусу», – визнав міністр охорони здоров’я Бред Хаззард, закликаючи дотримуватися обмежень.

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Австралія наразі є однією з найбільш успішних у протидії пандемії країн світу. У ній виявили понад 30 тисяч хворих, із яких 910 померли.

Водночас поширення вакцини в країні уповільнене: наразі з 25 мільйонів населення тільки 6,7 мільйона отримали щеплення, більшість – тільки одну дозу.

Сусідня Нова Зеландія також посилила обмеження у столиці Веллінгтоні через побоювання, що турист із Австралії міг поширити у місті новий штам вірусу. Місто до опівночі 27 червня перейде на другий рівень небезпеки – це останній перед запровадженням повного карантину.

«Це не локдаун… це – профілактичні заходи, які діятимуть, доки ми не відслідкуємо всі контакти та не тестуємо всіх, кого треба», – сказав відповідальний за протидію COVID-19 міністр Нової Зеландії Кріс Гіпкінс під час пресконференції.

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Згідно з обмеженнями другого рівня, офіси, школи та підприємства продовжують працювати, але муситимуть дотримуватися правил соціального дистанціювання. Спортивні та розважальні заходи дозволені з дотриманням низки умов, але збиратися групами понад 100 людей не можна.

Нова Зеландія, як і Австралія, є однією з найуспішніших у реакції на пандемію – з 5-мільйонного населення від хвороби померли 26 людей. Останній випадок зараження всередині місцевої громади фіксували близько чотирьох місяців тому.

Водночас і тут кампанія з вакцинації була повільнішою, ніж у більшості розвинених країн – тільки 13% населення отримали першу дозу.

Нова Зеландія і Австралія дозволили своїм громадянам мандрувати без дотримання карантину раніше цього року через контрольований рівень захворюваності.