Ситуація з коронавірусною хворобою в центрі «Молода гвардія» під контролем – МОЗ

У дитячому центрі «Молода гвардія» в Одесі здійснюється спостереження за особами, що перебували в контакті з хворими на COVID-19, ситуація під контролем, заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Ми контролюємо ситуацію у дитячому центрі «Молода гвардія» і робимо все належне для таких випадків. Передусім – спостерігаємо за лікуванням і станом інфікованих, ідентифікували і здійснюємо моніторинг контактних осіб. Наступне наше завдання – вивезти здорових дітей з центру і безпечно доправити їх додому», – сказав Кузін.

У МОЗ зазначили, що за останню добу зареєстровано п’ять нових випадків захворювання серед дітей дружини «Зоряна», перебіг хвороби в них середньої тяжкості.

«Загалом станом на 17:00 18 серпня 2021 року в дитячому центрі зареєстовано 60 випадків інфікування коронавірусною хворобою (50 дітей, 10 вожатих). Вісім дітей госпіталізовані до дитячої лікарні №3 м. Одеса», – йдеться в повідомленні.

Загалом у центрі відпочивають понад тисячу дітей.

Поліція в Одесі почала розслідування за фактом масового зараження COVID-19 в дитячому центрі «Молода гвардія».