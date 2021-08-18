Коронавірусний спалах у дитячому центрі «Молода гвардія» в Одесі – персонал виявився частково вакцинованим

Менш ніж половина від чисельності працівників дитячого центру «Молода гвардія» в Одесі, де спостерігається спалах коронавірусу отримали першу дозу вакцини, повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва.

«В центрі працюють 500 штатних одиниць обслуговуючого персоналу. З них першу дозу отримали 230 людей. Вчора їх перевірили на ПЛР, «ковіду» немає, сьогодні всі 230 отримають другу дозу. Всіх медиків, які зараз працюють в дитячих обласних, міських і районних лікарнях, я запрошую вакцинуватись. Пункти щеплень працюватимуть без вихідних», – заявила Наталія Одарій-Захар’єва.

На території дитячого центру працюють три відокремлених табори «Сонячний», «Зоряний» і «Прибережний». Спалах корохнавірусу зафіксований у таборі «Зоряний», де відпочивають 494 дитини і працюють 60 вожатих. В нього окремий житловий корпус, їдальня та інші приміщення. Чотири дитини госпіталізовані в одну з одеських міських лікарень, ще 33 дитини проходять лікування на території, двоє з них зараз також готуються до госпіталізації.

Всього COVID-19 зафіксовано у 50 дітей і 3 вожатих. Всі діти з табору «Зоряний» і його працівники будуть проходити обсервацію впродовж 14 діб, табір закрито для відвідувань.

«Захворювання проходить у дітей в середній тяжкості, а ті, що госпіталізовані, – в групі ризику. В них ожиріння і бронхіальна астма», – заявила директорка департаменту.

Штам «дельта» зафіксовано попередньо – тести на антиген виявились позитивними, результати будуть направлені в референс-лабораторію для виявлення самого штаму вірусу.

Загалом у центрі відпочивають 1058 дітей, але дітей з інших двох таборів, «Сонячний» і «Прибережний», поступово планують відправляти додому, повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров. Це буде зроблене у триденний термін після перевірок дітей на COVID-19 у випадку негативного результату.

«Ми вважаємо, що існує значний ризик інфікування здорових дітей. Тому ухвалене рішення на рівні ОДА щодо призупинення функціонування двох інших дружин і вивезення дітей до місця їх проживання», – заявив санітарний лікар. Проте контактні діти з інших дружин також будуть проходити обсервацію на 14 діб, зазначив Гончаров.

Дані за фактом спалаху COVID-19 в центрі «Молода гвардія» в Одесі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь. Проводиться досудове розслідування.