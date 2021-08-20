У Росії повідомили про 785 померлих від COVID-19 за добу

У Росії за добу 19 серпня від коронавірусної інфекції нового типу померли 785 людей, повідомляє оперативний штаб.

Ці показники менші, ніж минулого тижня, коли кілька днів поспіль реєструвалося понад 800 смертей, зокрема, 13 серпня, за офіційними даними, померли 819 пацієнтів.

Рік тому російська влада оголосила про перемогу над пандемією, однак через низький рівень вакцинації та поширення нових штамів захворюваність зросла в чотири рази, а смертність – у шість порівняно з попереднім літом.

За добу 19 серпня в Росії зареєстровані 29 992 нові випадки захворювання. Офіційна смертність за весь час пандемії сягнула майже 174 з половиною тисячі.

Незалежні демографи і дослідники статистики дають оцінку смертності в 3,5 раза вищу, припускаючи, що вона перевищила показник 600 тисяч людей.

Зокрема, демограф Олексій Ракша вважає, що «зараз кожен день через ковід помирає від 2400 до 3000 людей, і це означає, що два-три тижні тому заражалося 250–300 тисяч щодня, з них приблизно половина або 60% мали звертатися до лікувального закладу, їм повинні були робити тести і виявляти у них вірус. Реальна статистика мала б бути приблизно 150–180 тисяч хворих щодня в липні», – наголосив фахівець в інтерв’ю Vot-tak.tv, проєкту телеканалу «Белсат».