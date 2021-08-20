В Україні виявили 1600 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу виявили 1600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 112 дітей та 46 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.
За минулу добу, за даними МОЗ, госпіталізували 597 людей, 882 – одужали, 26 – померли.
Протягом доби зробили тестувань: методом ПЛР – 23 478, ІФА – 6454, експрес-тестами – 19 010.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.
За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 394 – померли.
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