Третя доза вакцини чи бустери. Навіщо вони потрібні?

Офіційні представники Міністерства охорони здоров'я США незабаром можуть порекомендувати так зване бустерне щеплення від COVID-19 для повністю вакцинованих американців. Що таке бустерне щеплення і як воно може допомогти у боротьбі з коронавірусом, розповідає агентство AP:

Чому потрібні бустери?

Захист від вакцин з часом зменшується. Підсилювач вакцини (бустер) правця, наприклад, рекомендується проводити кожні 10 років.

Дослідники та представники органів охорони здоров’я стежили за реальною ефективністю вакцин проти COVID-19, щоб побачити, як довго триває захист у щеплених людей. Вакцини, дозволені в США, продовжують забезпечувати дуже сильний захист від важких захворювань та смерті.

Але лабораторні аналізи крові показали, що антитіла – один із шарів захисту імунної системи – з часом можуть ослабнути. Це не означає, що захист зникає, але це може означати, що захист не настільки сильний, або що організму може знадобитися більше часу, щоб протистояти інфекції.

Дельта-варіант ускладнив питання, коли давати бустерні уколи, оскільки він набагато заразніший, а значна частина зібраних даних про ефективність вакцини припадає на період, коли дельта-варіант не був широко розповсюджений. «Дельта» поширюється саме в той час, коли імунітет проти вакцин може знижуватися у перших щеплених людей.

Ізраїль пропонує бустер для людей, старших за 50 років, які були щеплені понад п'ять місяців тому. Восени Франція та Німеччина планують запропонувати бустер деяким категоріям людей. Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що воно також перевіряє дані, щоб з’ясувати, чи потрібні додаткові щеплення.

Коли їх будуть давати?

Це залежить від того, коли вам зробили перші ін’єкції. Цілком можливо, що лікарі рекомендуватимуть бустер приблизно через вісім місяців після того, як ви отримали другу дозу вакцини Pfizer або Moderna.

Чиновники продовжують збирати інформацію про одноразову вакцину Johnson & Johnson, яка була дозволена до застосування в США наприкінці лютого, щоб визначити, коли рекомендувати бустери і для підсилення дії цієї вакцини.

Кому їх будуть давати?

Люди, які були щеплені першими у Сполучених Штатах, ймовірно, також будуть першими і в черзі на бустери. Це означає, що це медичні працівники, мешканці будинків престарілих та інші літні американці, які були пріоритетними категоріями, коли у грудні минулого року були дозволені перші щеплення.

Бустери, чи «третя доза», в чому різниця?

Люди, яким робили трансплантацію та іншим людям з ослабленою імунною системою, які з різних причин не виробили достатнього захисту від вакцин, тепер можуть отримати третю дозу щонайменше через 28 днів після другої вакцинації як частину своєї початкової серії щеплень, необхідних для повної вакцинації.

Тим, у кого нормальна імунна система, підсилювачі вводяться набагато пізніше після повної вакцинації – не для того, щоб установити захист, а для того, щоб оновити, посилити його.

Які питання залишаються?

Досі невідомо, чи повинні люди отримувати той же тип щеплення, який вони отримали при першій вакцинації. Також провідні державні радники з питань охорони здоров’я будуть шукати докази щодо безпеки бустерів та щодо того, наскільки добре вони захищають від інфекцій та важких захворювань.

Глобальний доступ до вакцин також важливий для припинення пандемії та запобігання появі нових варіантів. Бустери можуть обмежити і без того недостатні світові запаси вакцин.

Що з невакцинованими?

Доктор Мелані Свіфт, яка очолювала програму вакцинації в клініці Майо в Рочестері, штат Міннесота, каже, що збільшення кількості щеплень у людей, які ще не були щеплені, – «наш найкращий інструмент, не тільки у запобіганні госпіталізації та смертності від «дельта»-варіанту, але для припинення передачі». Кожна інфекція, за її словами, «дає вірусу більше шансів мутувати, хто знає, яким може бути наступний варіант».

«Люди, які першими зробили щеплення, швидше за все, першими вишикуються і за бустером, – говорить Свіфт. – Але загалом ми не досягнемо нашої мети, якщо їхні сусіди залишаться нещеплені».