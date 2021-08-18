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Новини | Коронавірус

МОЗ повідомив про понад 118 тисяч щеплень від COVID-19 минулої доби

Одну дозу отримала 58 441 людина, повністю імунізовані – 60 153 тисячі

В Україні за добу щеплення від COVID-19 зробили 118 594 людям, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу отримала 58 441 людина, повністю імунізовані – 60 153 тисячі.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплена 4 851 541 людина. Одну дозу отримали 4 581 539 людини, повністю щеплені – 2 851 458. Загалом проведено понад 7,7 мільйона щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.

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