МОЗ повідомив про понад 118 тисяч щеплень від COVID-19 минулої доби

В Україні за добу щеплення від COVID-19 зробили 118 594 людям, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу отримала 58 441 людина, повністю імунізовані – 60 153 тисячі.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплена 4 851 541 людина. Одну дозу отримали 4 581 539 людини, повністю щеплені – 2 851 458. Загалом проведено понад 7,7 мільйона щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.