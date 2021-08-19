Ляшко закликає вакцинуватися від COVID-19 перед святами та осіннім сплеском захворюваності

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повторив свій заклик до громадян України вакцинуватися від коронавірусної хвороби.

У заяві на своїй Фейсбук-сторінці 19 серпня Ляшко зазначив, що восени очікується нова хвиля захворюваності. Він пов’язав її з поширенням штаму «дельта».

Голова МОЗ також звернув увагу на прийдешні святкові вихідні.

«Якщо ви збираєтесь у відпустку, зробіть щеплення вже зараз, не відкладайте вакцинацію на потім. Захистіть себе вчасно! Якщо вже щепилися першою дозою, не забудьте зробити другу, не відкладайте на «після свят»! Вакцини достатньо, центри та пункти щеплень працюють у кожному куточку України, навіть у вихідні дні», – зазначив він.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 4 914 255 людей. Одну дозу отримали 4 914 253 людини, повністю щеплені – 2 908 748. Загалом проведено понад 7,8 мільйона щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.