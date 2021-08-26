В Україні виявили понад півтори тисячі нових випадків COVID-19 – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби в Україні зафіксували 1581 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

«За минулу добу госпіталізовано – 464 особи; летальних випадків – 45; одужало – 1269 осіб... За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях», – йдеться в повідомленні МОЗ.

За даними відомства, захворіли 104 дитини та 38 медпрацівників.

«За добу протестовано методом ПЛР – 23 120 осіб, методом ІФА – 7 427 осіб, експрес-тестами – 21 880 осіб», – додали у МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 278 171 людина, померли – 53 566.