ВООЗ: гіпотези щодо походження вірусу SARS-CoV-2 вимагають подальших досліджень

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що всі гіпотези щодо походження коронавірусу SARS-CoV-2 «вже на столі», але вимагають подальших детальних досліджень.

Гебрейєсус нагадав, що минулої п’ятниці ВООЗ оголосила про набір нової Науково-консультативної групи з питань походження нових патогенів (SAGO).

SAGO складатиметься з незалежних експертів, які не будуть представниками країн. Їх мають також залучити до наступної фази досліджень походження SARS-CoV-2.

«Ми закликаємо всіх кваліфікованих фахівців подати заявку. Нам потрібні найкращі люди, щоб стати частиною цієї важливої нової консультативної групи», – заявив глава ВООЗ журналістам 25 серпня.

Він пообіцяв, що група не затримуватиме вже наявні дослідження походження нового коронавірусу.

«Незважаючи на те, що ми продовжуємо працювати над тим, як зрозуміти, як почалася ця пандемія, ми також рухаємось уперед з планами щодо посилення захисту світу від майбутніх епідемій та пандемій», – наголосив Гебрейєсус.

Він додав, що зараз ситуація з новими випадками інфікування коронавірусом та смертністю від нього стабілізувалася, але лишається на дуже високому рівні. За тиждень виявили 4,5 мільйона нових випадків, померли близько 68 тисяч людей.

За словами глави ВООЗ, ситуація відрізняється залежно від регіону, але вірус все ще лишається загрозою для всіх.

Щодо заходів з боротьби з пандемією, ВООЗ продовжує рекомендувати комплексний підхід: карантинні обмеження у поєднанні з вакцинацією.