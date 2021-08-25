Росія знову наблизилася до рекордних показників смертності від COVID-19

У Росії за добу 24 серпня від коронавірусної інфекції нового типу померли 809 людей, повідомляє оперативний штаб.

Ці показники менші за рекордні, коли 13 серпня, за офіційними даними, померли 819 пацієнтів.

Минулого тижня російська влада повідомила, що вперше за два місяці виявлено менш як 20 тисяч хворих за добу. Ці показники зберігаються і на початку цього тижня – за минулу добу зафіксовано 19 536 нових хворих.

Рік тому російська влада оголосила про перемогу над пандемією, однак через низький рівень вакцинації та поширення нових штамів захворюваність зросла в чотири рази, а смертність – у шість порівняно з попереднім літом.

Незалежні демографи і дослідники статистики дають оцінку смертності в 3,5 раза вищу, припускаючи, що вона перевищила показник 600 тисяч людей.

Зокрема, демограф Олексій Ракша вважає, що «зараз кожен день через ковід помирає від 2400 до 3000 людей, і це означає, що два-три тижні тому заражалося 250–300 тисяч щодня, з них приблизно половина або 60% мали звертатися до лікувального закладу, їм повинні були робити тести і виявляти у них вірус. Реальна статистика мала б бути приблизно 150–180 тисяч хворих щодня в липні», – наголосив фахівець в інтерв’ю Vot-tak.tv, проєкту телеканалу «Белсат».