В Україні зафіксували 727 нових випадків COVID-19 – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби в Україні зафіксували 727 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

«За минулу добу госпіталізовано – 682 особи; летальних випадків – 20; одужало – 382 особи... За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях», – йдеться в повідомленні МОЗ.

За даними відомства, захворіли 46 дітей та 10 медпрацівників.

«За добу протестовано методом ПЛР – 12 855 осіб, методом ІФА – 2 110 осіб, експрес-тестами – 11 239 осіб», – додали у МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 276 590 людей, померли – 53 521.